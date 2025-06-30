الأردن.. تسمم "كحولي" يصيب العشرات بين وفاة وحالة حرجة

شفق نيوز – عمّان

أعلنت السلطات الأردنية، مساء اليوم الاثنين، تسجيل 9 وفيات وإصابة 27 شخصاً في حادثة التسمم الناجم عن تناول مشروبات كحولية تحتوي على مادة الكحول الميثيلي (الميثانول) السامة.

وقال الناطق باسم الأمن العام في بيان، إنّ التحقيقات في حوادث الوفيات والإصابات الناتجة عن التسمم بمادة الكحول الميثيلي (الميثانول) قد "أثبتت تورط أحد المصانع بالقضية، وتم ضبط القائمين والعاملين فيه، بمن فيهم موظف مختص بتركيب خلطات لتلك المشروبات".

وأشار البيان إلى أن هذا الموظف قام بطلب "الميثانول"، بحسب ما كشفت التحقيقات، من أحد الأشخاص وزوّده بها، حيث تم استخدامها في تصنيع المشروبات الكحولية.

وأضاف: "هذا الشخص الذي قام بتزويد المصنع بكميات من تلك المادة أكّد قيامه بشرائها من أحد المستودعات، والذي جرت مداهمته والتحفظ على المواد كافة بداخله".

من جهته، قال مدير إدارة الشؤون الفنية في وزارة الصحة الأردنية، الدكتور عماد أبو يقين لشبكة "CNN عربية"، إن حصيلة الوفيات ارتفعت الاثنين إلى 9 حالات، فيما بلغ عدد المصابين الذين أدخلوا المستشفيات الحكومية والخاصة 27 شخصاً حتى الآن، معظمهم في حالة تتراوح بين "الحرجة والخطرة"، وسجلت بعض الحالات المتوسطة.