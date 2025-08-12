الأردن.. اعتقال قيادات إخوانية في إربد

شفق نيوز- عمان

أعلنت السلطات الأردنية، يوم الثلاثاء، اعتقال أشخاص ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين خلال اجتماع لهم في مدينة إربد.

ووفقاً لوكالة الأنباء الرسمية الأردنية، فإن الاجتماع تضمن مناقشة موضوعات تتعلق بجماعة الإخوان المحظورة، وجرى اعتقالهم من الضابطة العدلية، وإحالتهم إلى القضاء لإجراء المقتضى القانوني بعد مشاركتهم في الاجتماع الذي جرت الدعوة إليه بطريقة منظمة، وكان تحت عين ورقابة الأجهزة المعنية.

ورصدت الأجهزة الأمنية منذ حظر الجماعة تحايلا على قرار الحظر بالاجتماع تحت ذرائع مختلفة، وعلى رأسها عقد اللقاءات والاجتماعات في منازل كوادر منتظمة بعمل الجماعة المحظورة بصيغة "مناسبات اجتماعية"، وفقاً للوكالة.

واعتقل جهاز المخابرات الأردني، في 15 نيسان/ أبريل الماضي، خلية إخوانية تقوم بتصنيع صواريخ وأسلحة داخل البلاد، وتتلقى تدريبات خارجية، الأمر الذي تلاه إعلان وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، بحظر الجماعة بتهمة التخطيط لزعزعة استقرار المملكة عبر التدريب، وتصنيع الأسلحة، والتخطيط لشن هجمات.