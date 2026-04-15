البيت الأبيض: محادثاتنا مع إيران مستمرة ومثمرة ونشعر بارتياح إزاء التوصل لاتفاق

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، مساء اليوم الأربعاء، أن المحادثات بين الإدارة الأميركية وإيران ما زالت مستمرة وهي "مثمرة"، مشيراً إلى أن هناك شعور بـ"الارتياح" إزاء التوصل لاتفاق.

وقالت ليفيت في مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، أن المحادثات مع إيران "مثمرة ومستمرة وهذا هو الوضع الذي نحن عليه الآن، ونشعر بارتياح إزاء فرص التوصل إلى اتفاق مع إيران".

وأضافت: "من المرجح أن تعقد الجولة القادمة من المحادثات في إسلام آباد، وهناك بالفعل مناقشات جارية لإجراء محادثات مباشرة مع إيران"، مؤكدة: "ما زلنا منخرطين بشكل مكثف في المفاوضات بشأن إيران".

ورجحت أن تكون جولة المفاوضات المقبلة مع إيران في إسلام آباد وهي الوسيط الوحيد، نافية أن تكون الإدارة الأميركية قد طلبت تمديداً لوقف إطلاق النار مع إيران.

وكان موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي قد أفاد في وقت سابق اليوم، بأن المفاوضين الأميركيين والإيرانيين اقتربوا من التوصل إلى اتفاق إطاري لإنهاء الحرب خلال الجولة الأولى من المحادثات، وسط محاولات من الطرفين لسد الفجوات المتبقية والتوصل إلى اتفاق في الجولة الثانية قبل انتهاء وقف إطلاق النار في 21 نيسان/ أبريل الجاري، وهي المهلة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب سابقاً.

لكن في الوقت نفسه، حذر الموقع نقلاً عن مسؤولين أميركيين ومصادر مطلعة على الوساطة، من أن التوصل إلى اتفاق ليس مضموناً، نظراً للاختلافات الجوهرية بين الجانبين، فيما يأتي ذلك تزامناً مع وصول وفد باكستاني برئاسة قائد الجيش المشير عاصم منير إلى طهران، اليوم الأربعاء، لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين.