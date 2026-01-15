الإدارة الذاتية في سوريا تدين تصعيد الفصائل في دمشق وتحذر من "حرب جديدة"

شفق نيوز- دمشق

أعربت الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، يوم الخميس، عن بالغ قلقها وإدانتها للتصعيد العسكري غير المبرر الذي تمارسه الفصائل التابعة للحكومة السورية الانتقالية في دمشق، محذرة من أن هذا النهج يهدد ما تبقى من فرص الاستقرار والسلام في البلاد.

وقالت الإدارة في بيان أطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "الشعب السوري عانى على مدى أكثر من 15 عاماً من ويلات الحرب والدمار"، مؤكدة أن "افتعال حروب جديدة من شأنه تقويض أي عملية سياسية جادة وتعميق حالة الانقسام بين السوريين".

وشدد البيان على أن "لغة الحوار والنقاش المسؤول يجب أن تكون الأساس في حل القضايا العالقة بين القوى السورية، بعيداً عن لغة الحرب والسلاح، التي لن تؤدي إلا إلى المزيد من الدماء والدمار، فيما سيكون الوطن والشعب السوري هما الخاسر الأكبر".

ودعت الإدارة "القوى والفعاليات السورية كافة إلى نبذ خطاب الكراهية والتحريض، وتعزيز قيم العيش المشترك، والعمل من أجل سوريا لامركزية تضمن حقوق جميع أبنائها دون استثناء"، كما طالبت الحكومة السورية الانتقالية بـ"ترجيح كفة التفاوض والحلول السياسية على لغة الحرب".

وأكدت استعدادها إلى "العودة إلى مناقشة جميع القضايا بالحوار والتفاهم"، مشيرا إلى "استمرار الحملات الإعلامية التي تروج معلومات كاذبة حول علاقتها بالدول".

وأكد "موقف الإدارة الواضح من إيران ومعارضتها للأنظمة القمعية"، مشيرا إلى "التزامها بالديمقراطية وحقوق المكوّنات والشعوب".

وناشدت الإدارة الذاتية المجتمع الدولي والدول الفاعلة، إلى "اتخاذ مواقف واضحة وفعّالة لمنع افتعال أي حرب جديدة في سوريا، ودعم المسارات السياسية التي تضمن إنهاء معاناة الشعب السوري وتحقيق السلام الدائم".