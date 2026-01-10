الإدارة الذاتية تضع شروطاً لإعادة تموضع قواتها في حلب

شفق نيوز- حلب

أشادت الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إلهام أحمد، يوم السبت، بمقترح لإعادة تموضع قواتها من حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب إلى شرق الفرات.

وكتبت إلهام أحمد، في بيان نشرته على منصة "إكس"، أن "حماية المدنيين في الحيين هي من أولوياتنا القصوى". مضيفة: "لذلك نرحب بعرض القوى الدولية الوسيطة بإعادة تموضع القوات الموجودة في شيخ مقصود الى شرق الفرات، وذلك بشكل آمن، شريطة أن يضمن وجود حماية كوردية لسكان الحيين بما يتوافق مع اتفاقية الأول من نيسان/ أبريل.

واشترطت الإدارة الذاتية "أن يضمن وجود حماية كوردية محلية ومجلس محلي لسكان الحيين بما يتوافق مع اتفاقية الأول من نيسان"، حسبما ورد في البيان الصادر بتاريخ 10 كانون الثاني 2026.