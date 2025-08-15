الإدارة الذاتية ترسل فرق إطفاء للمشاركة في إخماد حرائق الساحل السوري

شفق نيوز- دمشق

اعلنت الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، يوم الجمعة، المباشرة بالتحضيرات لإرسال فرق إطفاء للساحل السوري، للمشاركة في إخماد الحرائق.

واكدت الادارة، في منشور على موقعها الالكتروني ورد لوكالة شفق نيوز، أنها "باشرت بارسال فرق الإطفاء من كافة مناطق إقليم شمال وشرق سوريا صوب مناطق الساحل للمشاركة في عمليات إخماد النيران".

بدورها، قالت عضو هيئة الرئاسة في حزب “الاتحاد الديمقراطي” والرئيسة المشتركة لهيئة التفاوض لشمال شرقي سوريا فوزة يوسف في منشور على موقع "اكس" تابعته الوكالة، إن الإدارة الذاتية ستساعد في إخماد حرائق اللاذقية وحماة".

وشددت على ضرورة التكاتف لحماية الغابات من الحرائق، مشددة على معرفة أسباب تكرار هذه الحرائق ومحاسبة المسؤول عنها، واصفة الحرائق الحاصلة بأنها "جريمة".

من جهته، ذكر فوج الإطفاء في القامشلي إن "عناصره جاهزون لتلبية نداء الإغاثة من أهالي كسب ومناطقها والمشاركة في جهود الإطفاء، مؤكدا أن فرقه حاضرة حيثما يقتضي الواجب لمواجهة الكوارث، فيما تتواصل جهود الدفاع المدني السوري لإخماد الحرائق وسط تجدد النيران في عدة مواقع".