"الإدارة الذاتية" ترد على الشرع: اللامركزية لا تعني الانفصال

شفق نيوز- دمشق

ردت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يوم الأحد، على تصريحات للرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، والتي اعتبر فيها أن قوات سوريا الديمقراطية لا تمثل كل المكوّن الكوردي، محذراً في الوقت نفسه من تداعيات سلبية حال التوجه نحو تقسيم شمال شرق البلاد.

وشددت الإدارة الذاتية، في بيان لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، على "ثوابتها الوطنية المتمثلة في وحدة سوريا أرضاً وشعباً، ورفض أي مشاريع من شأنها تهديد سلامة البلاد أو تقسيمها".

واعتبرت أن توصيف التشاركية والحكم اللامركزي على أنه دعوات انفصالية "يجافي الحقيقة ويؤدي عملياً إلى زيادة الانقسام بدلاً من تعزيز الوحدة".

وبحسب الإدارة الذاتية، فإن اتفاقية العاشر من آذار/ مارس 2025 وما تبعها من لقاءات مع دمشق، شكلت أرضية إيجابية للحوار، لكنها أشارت إلى أن "هذه الأجواء لم تُترجم إلى خطوات عملية، ما يثير تساؤلات حول جدية المؤسسات الرسمية في دمشق باغتنام الفرصة التاريخية للحل".

ووفق بيان الإدارة، فإن "تجربة شمال وشرق سوريا أثبتت حرصها على وحدة البلاد من خلال التضحيات التي قُدمت ضد (النظام البائد) ومن ثم في مواجهة تنظيم داعش، إضافة إلى إدارتها لشؤون ملايين السكان وتقديم الخدمات دون تمييز".

وأوضحت أنها مستعدة لبدء عمل جميع اللجان المتخصصة في الملفات الدستورية والإدارية والخدمية فور تحديد التوقيت من جانب دمشق، مشيرة في الوقت نفسه إلى مساعيها لفتح معابر حدودية، بينها معبر قامشلو–نصيبين في تركيا، كجسر للتواصل والتعاون مع دول الجوار.

واختتمت الإدارة بيانها بالتشديد على أن "أي حل سياسي لا يمكن أن يتجاوز القرار الأممي 2254"، داعية إلى عقد مؤتمر وطني شامل يضم القوى والمكوّنات السورية كافة، "بما يمهّد لقيام دولة ديمقراطية لامركزية تصون وحدة سوريا وتعكس تطلعات شعبها".

وكان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع قال قبل أيام إن المكوّن العربي يشكل أكثر من 70% من سكان مناطق شمال شرق سوريا.

وذكر الشرع أن "سوريا لا تقبل القسمة"، وأي توجه نحو تقسيم شمال شرق البلاد ستكون له تداعيات سلبية على العراق وتركيا.