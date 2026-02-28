الإتحاد الأوروبي يدعو إلى ضبط النفس وحماية المدنيين على خلفية التطورات الأخيرة

شفق نيوز- بروكسل

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يوم السبت، أن الاتحاد الأوروبي، في ضوء الوضع في إيران، يدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وحماية المدنيين، واحترام القانون الدولي.

وكتبت دير لاين على منصة "إكس": "ندعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وحماية المدنيين، والاحترام الكامل للقانون الدولي".

وأوضحت أن التطورات في إيران تثير القلق، وأن الاتحاد الأوروبي على تواصل مستمر مع شركائه في المنطقة، وقالت: "التطورات في إيران تثير قلقاً بالغاً، ونحن على تواصل وثيق مع شركائنا في المنطقة".

وأعلنت إسرائيل، صباح اليوم السبت، تنفيذ هجوم وصفته بـ"الاستباقي" على إيران، فيما أكد مسؤول أميركي مشاركة القوات الجوية الأميركية في ضربات مشتركة يُتوقع أن تكون واسعة النطاق.

وأدى الهجوم إلى تصعيد غير مسبوق في الشرق الأوسط والخليج، بعد رد إيراني بقصف استهدف إسرائيل وعدداً من مدن المنطقة، بينها المنامة والكويت وقطر والإمارات والسعودية، وسط مخاوف من اتساع المواجهة إلى صراع إقليمي مفتوح.