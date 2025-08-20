"اليونيفيل" تكشف ما عثرت عليه تحت الأرض في جنوب لبنان

شفق نيوز- بيروت

أعلنت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "اليونيفيل"، يوم الأربعاء، عن اكتشاف نفق وذخائر غير منفجرة تحت الأرض في جنوب لبنان، قرب منطقة القصير، خلال عملية ميدانية نفذتها بالتنسيق مع الجيش اللبناني.

وأشارت في بيان إلى أن طول النفق يبلغ حوالي 50 متراً، وتم تسليم الموجودات للجيش اللبناني تنفيذاً للقرار الأممي 1701.

إلى ذلك، أكدت أنها ستواصل القيام بالدوريات والمراقبة والعمل مع الجيش للمساعدة في استعادة الاستقرار والأمن إلى منطقة العمليات.

وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون شدد قبل أيام قليلة على تمسك الدولة ببقاء القوات الأممية في الجنوب، حتى تنفيذ 1701، واستكمال انتشار الجيش.

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي، كان بدأ، الأحد الماضي، مناقشة مشروع قرار قدّمته فرنسا لتمديد ولاية قوة حفظ السلام لمدة عام واحد، تمهيداً لانسحابها تدريجياً.

فيما تعارض إسرائيل والولايات المتحدة تمديد ولاية هذه القوة المنتشرة منذ 1978 في الجنوب على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وتضمن مقترح القرار تمديد ولاية اليونيفيل حتى 31 آب/ أغسطس 2026، مع نصه على فقرة يُعرب فيها مجلس الأمن عن "عزمه على العمل من أجل انسحاب" هذه القوة الأممية لكي تصبح الحكومة اللبنانية "الضامن الوحيد للأمن في جنوب لبنان".

في حين من المقرر أن يصوت أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر على مشروع القرار في 25 آب/ أغسطس الجاري، قبل انتهاء ولاية "اليونيفيل" في نهاية الشهر الجاري (آب/ أغسطس 2025).