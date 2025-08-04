اليونيسف: 28 طفلاً يقتلون يومياً في غزة بسبب القصف والتجويع

شفق نيوز- غزة

أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، يوم الاثنين، بأن نحو 28 طفلاً يُقتلون يومياً في غزة جراء القصف والحصار، محذرة من تدهور الوضع الإنساني بسبب نقص الغذاء والماء والخدمات الأساسية.

وأوضحت المنظمة أن الأطفال في غزة يواجهون الموت "بالقصف وسوء التغذية والجوع ونقص المساعدات والخدمات الحيوية".

وأضافت: "في غزة، يُقتل يومياً ما معدله 28 طفلاً، أي بحجم صف دراسي واحد".

وشددت المنظمة الأممية على أن "أطفال غزة بحاجة إلى الغذاء والماء والدواء والحماية. والأهم من ذلك كله، هم بحاجة إلى وقف إطلاق النار، الآن".

وفي السياق، قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 1500 شخص قتلوا في قطاع غزة منذ أيار/ مايو الماضي أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء وعند نقاط توزيع المساعدات التي "عسْكرتها" إسرائيل وعلى طول طرق مساعدات الأمم المتحدة.

وبعيداً عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو الماضي تنفيذ خطة توزيع مساعدات عبر ما يعرف بـ"مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية"، وهي جهة مدعومة إسرائيلياً وأمريكياً، لكنها مرفوضة من قِبل الأمم المتحدة.

ومنذ بدء هذه الآلية، وصل عدد القتلى إلى ألف و516 فلسطينياً، وأكثر من 10 آلاف و67 مصاباً، جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على منتظري المساعدات، بحسب آخر معطيات وزارة الصحة بغزة.

وكانت إسرائيل شددت إجراءاتها في 2 آذار/ مارس الماضي، بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب بتفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات "كارثية".

وخلفت الحرب على غزة حتى الآن، أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.