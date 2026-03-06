"اليونيسف": مقتل نحو 180 طفلاً إثر العمليات "الأميركية الإسرائيلية" في إيران

شفق نيوز- نيويورك

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، يوم الجمعة، أن التقارير الأولية تشير إلى مقتل نحو 180 طفلاً وإصابة عدد أكبر بكثير جراء الحرب في إيران.

وذكرت المنظمة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنه من بين الضحايا مقتل 168 فتاة في الهجوم الذي طال مدرسة جنوبي إيران قبل أيام.

وأضافت أن الأطفال والمؤسسات التعليمية يتمتعون بحماية بموجب القانون الإنساني الدولي، مشددة على ضرورة أن تبقى المدارس أماكن آمنة بعيدة عن أي أعمال عسكرية.

ودعت المنظمة، جميع الأطراف بشكل عاجل إلى "الالتزام بواجباتهم بموجب القانون الدولي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية المدنيين، ولا سيما الأطفال، ومنع تكرار مثل هذه الحوادث".

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من شباط/ فبراير الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضراراً كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.

وقامت إيران برد على الهجوم الأميركي - الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثر واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلاً من العراق، وإسرائيل، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات، والسعودية.