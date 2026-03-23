اليوم 24 للحرب.. قصف متبادل بين إيران وإسرائيل واستهداف قواعد أميركية بالمنطقة

شفق نيوز- طهران

أعلن مقر "خاتم الأنبياء" التابع للحرس الثوري الإيراني، يوم الاثنين، تنفيذ هجمات واسعة باستخدام طائرات مسيّرة وصواريخ باليستية استهدفت مواقع أميركية وإسرائيلية في المنطقة، ضمن الموجة الـ74 من العمليات العسكرية.

وقال المقر في بيان، إنه "استخدم طائرات (آرش 2) الهجومية لضرب مركز صناعات الفضاء الجوي الإسرائيلي قرب مطار مطار بن غوريون، إضافة إلى استهداف موقع تمركز طائرات الاستطلاع الأميركية في قاعدة قاعدة الأمير سلطان في السعودية".

وأضاف أن "الهجمات شملت أيضاً إطلاق صواريخ باليستية على قاعدة الأمير سلطان، التي تعد من أبرز مواقع تمركز وعمليات القوات الأميركية"، مشيراً إلى "استهداف مواقع جديدة لتمركز الجنود ومخابئ العسكريين الإسرائيليين في مناطق مختلفة".

وأكد البيان أن "العمليات نفذت باستخدام تكتيكات جديدة وأنظمة مطورة"، محذراً في الوقت ذاته "العسكريين الأميركيين والإسرائيليين من أنهم تحت مراقبة كاملة من وحدات الاستخبارات".

في المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية، بـ"وقوع انفجارات عنيفة في طهران، ترافقت مع تصاعد كثيف للدخان، نتيجة هجوم أميركي-إسرائيلي. كما سُجلت انفجارات متتالية في منطقة دماوند شرقي العاصمة.

وذكرت الوسائل، أنه "تعرضت محطة بث إذاعي في بندر عباس لهجوم، ما أسفر عن مقتل موظف وإصابة آخر، وفق ما نقلته وكالة "مهر"، فيما أكدت الوكالة "استمرار البث بشكل طبيعي رغم الاستهداف".

وتواجه إيران، للإسبوع الرابع على التوالي، هجمات عسكرية أميركية وإسرائيلية، بعدما تحولت من مواجهة مباشرة بين طهران وتل أبيب إلى اشتباك إقليمي مفتوح امتدت تداعياته إلى العراق ولبنان وسوريا والخليج، وسط مخاوف متزايدة على أمن الطاقة والملاحة والاستقرار في المنطقة.