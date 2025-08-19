اليوم.. لقاء سوري إسرائيلي "مفاجئ" في باريس برعاية أمريكية

شفق نيوز- باريس

كشف موقع "أكسيوس" الإخباري، يوم الثلاثاء، عن لقاء مرتقب سيعقد اليوم بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر في العاصمة الفرنسية باريس.

وبحسب الموقع، فإن "الشيباني وديرمر سيلتقيان في باريس الليلة، بمشاركة المبعوث الأمريكي إلى لبنان وسوريا توم باراك، ومن المتوقع أن يبحث الاجتماع الترتيبات الأمنية على الحدود بين سوريا وإسرائيل".

وأضاف أن "هذه التطورات تأتي في ظل تقارير متكررة عن وساطات دولية لمحاولة فتح قنوات اتصال بين دمشق وتل أبيب، خصوصاً بعد سنوات من القطيعة العلنية".

وكانت العاصمة الفرنسية قد استضافت في مراحل سابقة اجتماعات غير معلنة بين شخصيات سورية وإسرائيلية بوساطة أوروبية، تركزت على ملفات أمن الحدود والجولان المحتل.