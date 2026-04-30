اليوم.. قادة الجيش الأميركي يطلعون ترمب على "الخيارات العسكرية" ضد إيران

شفق نيوز- واشنطن

ونقلت "رويترز" عن مسؤول أميركي قوله إن "قادة الجيش الأميركي سيطلعون الرئيس دونالد ترمب اليوم، على الخيارات العسكرية المتاحة ضد ‎إيران".

ولفت المسؤول الأميركي إلى أن "وزير الحرب ورئيس هيئة الأركان المشتركة سيشاركان في الإحاطة التي ستقدم للرئيس ترمب".

وبين المسؤول الأميركي أن "من المتوقع أن تركز الإحاطة على إجراءات لإجبار ‎إيران على التفاوض لإنهاء الصراع".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس أكدت إيران، أن وقف التصريحات والأعمال "الاستفزازية" الأميركية يمثل شرطاً أساسياً لأي عملية لبناء الثقة، فيما شددت على ضرورة إنهاء الحرب عبر مفاوضات جادة، بالتزامن مع تمسكها بإدارة مضيق هرمز بعيداً عن الوجود الأميركي.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن "وقف التصريحات والأعمال الاستفزازية الأميركية شرط مسبق لأي عملية بناء ثقة"، مشيراً إلى أن السعي لحل الخلافات عبر الحوار والدبلوماسية كان دائماً ضمن أولويات طهران.

ويتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن بعد أن أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب نشر صورة أطلق فيها على المضيق اسم "مضيق ترمب"، فيما كانت إيران قد اقترحت قبل يومين إعادة فتحه مقابل رفع الحصار الأميركي عن موانئها وإنهاء الحرب.