اليوم.. "شيء كبير" بشأن سوريا من ترامب

ِشفق نيوز- واشنطن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تستعد للإعلان عن "شيء كبير" يتعلق بالملف السوري، مشيراً إلى دور تركيا في التغيرات السياسية الأخيرة في دمشق.

وأوضح ترامب في تصريحات لوسائل إعلام تابعتها وكالة شفق نيوز: "أعتقد أنه يجب أن نعلن عن شيء كبير اليوم فيما يخص سوريا.. أعتقد أن الفضل يجب أن يعود للرئيس أردوغان في التخلص من الرئيس السوري السابق".

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي رفع العقوبات المفروضة على سوريا، قائلاً: "رفعنا العقوبات عن سوريا حتى نعطي لهم فرصة للتنفس لأن عقوباتنا كانت صارمة جداً"، مبيناً أن هذا القرار جاء “بعد طلب من تركيا والسعودية وقطر".

وتجدر الإشارة إلى أن العقوبات الأمريكية على سوريا كانت قد فُرضت على مراحل منذ عام 1979، وتوسعت بشكل كبير بعد اندلاع الأزمة السورية عام 2011، حيث شملت قطاعات حيوية من الاقتصاد السوري، بينها النفط والمصارف، بالإضافة إلى "قانون قيصر" الذي دخل حيز التنفيذ في حزيران 2020 وفرض قيوداً واسعة على شخصيات وكيانات مرتبطة بالنظام السابق.

يأتي هذا الإعلان، بعد لقاءات مكثفة عقدها الرئيس السوري أحمد الشرع في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ناقش مع قادة عرب وغربيين مستقبل العملية السياسية في سوريا.