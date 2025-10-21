اليوم.. حماس في صدد تسليم جثتين من الأسرى الإسرائيليين

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، يوم الثلاثاء، نيتها تسليم جثتي رهينتين إسرائيليين تم انتشالهما، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وقالت "القسام" في بيان "ستقوم كتائب الشهيد عز الدين القسام بتسليم جثتين لأسيرين من أسرى الاحتلال التي تم استخراجها اليوم في قطاع غزة عند الساعة 9 مساء بتوقيت غزة".

وإذا تمت عملية التسليم، فستكون حركة حماس قد سلمت 15 جثة من جثامين الأسرى، منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

ويوم أمس الاثنين، تسلمت إسرائيل من الصليب الأحمر رفات رهينة من غزة، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس.