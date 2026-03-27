اليوم.. ترمب ينتظر رداً حاسماً من طهران على "مقترح السلام"

أفادت وسائل إعلام أميركية، يوم الجمعة، بأن إدارة الرئيس دونالد ترمب تترقب تسلم الرد الإيراني على مقترح السلام المكون من 15 نقطة، والذي يهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ 28 يوماً.

ونقلت شبكة "سي بي إس" الأميركية عن مصادر أن الرد الإيراني على المقترح الأميركي يُعد خطوة حاسمة في مسار المفاوضات الجارية في الوقت الحالي.

كما ذكر مصدر مطلع لوكالة "رويترز" إن من المتوقع أن يتوافر في وقت لاحق من اليوم الجمعة رد من إيران على مقترح السلام الأميركي.

كما أوضح المصدر أنه جرى إبلاغ الرئيس الأميركي دونالد ترمب وكبار مسؤولي البيت الأبيض عبر وسطاء بأن الرد الإيراني سيصل على الأرجح اليوم الجمعة.

وكان مسؤول إيراني رفيع المستوى أفاد أن الجانب الإيراني سلم رده على المقترح الأميركي المؤلف من 15 نقطة إلى باكستان التي تلعب دور الوسيط بين الجانبين.

وبين أن تقييم إيران للمقترح بأنه "أحادي الجانب وغير عادل" ولا يخدم سوى مصالح أميركا وإسرائيل. وقال المسؤول لـ"رويترز"، إن "المقترح يفتقر إلى الحد الأدنى من متطلبات النجاح".

وأضاف أنه لا يوجد حتى الآن أي ترتيب للمفاوضات، قائلاً "لا تبدو أي خطة للمحادثات واقعية في هذه المرحلة".

بدوره، كشف مصدر إيراني مطلع أن طهران أرسلت رسمياً ردها الليلة الماضية على المقترح الأميركي. وقال إن إيران تنتظر الآن رد الطرف الآخر على موقفها من المقترح الأميركي، وفق ما نقلت وكالة "تسنيم".

كما أردف أن أميركا تريد كسب الوقت للتحضير لهجوم جديد في الجنوب الإيراني عبر غزو بري.

وبحسب المصدر، فقد ردت طهران على المقترح بمطالب تشمل "وقفاً كاملاً للعدوان الأميركي-الإسرائيلي، وتعويضات عن الأضرار، ومنح إيران السيطرة الكاملة على مضيق هرمز".

أما أبرز الشروط الأميركية الواردة في المقترح فتضمنت منع إيران من إنتاج سلاح نووي، وتسليم مخزون اليورانيوم عالي التخصيب إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضلاً عن تسوية البرنامج الصاروخي الباليستي، بالإضافة إلى فتح مضيق هرمز، ووقف الدعم الإيراني للفصائل المسلحة في المنطقة.

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة قد شنتا في 28 شباط/ فبراير الماضي هجوماً متواصلاً على إيران، ما أودى بحياة المئات، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وفي 2 آذار/ مارس الجاري اتسعت رقعة الحرب إقليمياً لتشمل لبنان عقب دخول حزب الله فيها.

وردت إيران على الهجوم الأميركي–الإسرائيلي، ما أسفر عن تداعيات واسعة في دول المنطقة، شملت كلاً من العراق وإسرائيل والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية.