اليوم.. ترمب يشارك بشكل غير مباشر في محادثات جنيف مع إيران

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، أنه سيشارك بشكل غير مباشر في المحادثات مع إيران، التي ستعقد في جنيف في وقت لاحق من اليوم.

وقال ترمب في تصريحات صحافية: "سأشارك في تلك المحادثات (مع إيران) بشكل غير مباشر".

وأضاف أن "المحادثات ستكون مهمة للغاية، وسنرى ما يمكن أن يحدث".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب قد صرّح سابقًا بأن "أسطولًا ضخمًا" يتجه نحو إيران، معربًا عن أمله في أن توافق طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات وإبرام "اتفاق عادل ومنصف" يقضي بالتخلي الكامل عن الأسلحة النووية.

ومن المقرر أن يعقد ممثلو طهران وواشنطن الجولة الثانية من المشاورات حول البرنامج النووي الإيراني في جنيف اليوم الثلاثاء، في ظل تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول تعزيز الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى إشارات من الجانب الإيراني تدلّ على استعداده للتسويات.

ويترأس الوفد الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي، فيما يترأس الوفد الأميركي المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف.

وعقدت الجولة السابقة من المحادثات في السادس من شباط/ فبراير الجاري بوساطة عُمانية في العاصمة مسقط، ممثلة أول لقاء بعد توقف دام عدة أشهر في حوار الجانبين نتج عن دخول النزاع الإيراني الإسرائيلي مرحلته العلنية في حزيران/ يونيو 2025، والذي انضمت إليه الولايات المتحدة.

ومع ذلك، شدّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن "الجمهورية الإسلامية تتمسك بحقها في تخصيب اليورانيوم حتى لو أدى ذلك إلى الحرب".