اليوم..انطلاق عملية استبدال العملة السورية

شفق نيوز- دمشق

أعلن النائب الأول لحاكم مصرف سوريا المركزي مخلص الناظر، عن انطلاق عملية استبدال العملة السورية القديمة بالعملة الجديدة بشكل فعلي اليوم السبت، بعد تحضيرات دامت لأشهر من العمل الدؤوب المتواصل.

وقال الناظر في منشور عبر منصة "X": "منذ الصباح الباكر توافد ممثلو البنوك الخاصة وشركات الصرافة إلى فروع المصرف المركزي في المحافظات لتسلم الليرة الجديدة"، مؤكداً أن "العملة السورية الجديدة في التداول وبأيدي المواطنين من اليوم".

وكان مصرف سوريا المركزي دعا أمس الجمعة، إلى ضرورة التقيد بالتعليمات الخاصة بالمحافظة على سلامة وجودة الأوراق النقدية السورية ولياقة مظهرها، باعتبارها مالاً عاماً ورمزاً من رموز السيادة الوطنية، وذلك من خلال تنظيم أساليب استعمالها وتداولها.

وحملت العملة السورية الجديدة، رموزاً وطنية مثل الزيتون والقمح والحمضيات والقطن والوردة الشامية والتوت الشامي، بينما غابت الرموز التاريخية السابقة وصور الرئيسين السابقين بشار وحافظ الأسد، باستثناء فئتين فقط.

وتباينت ردود فعل السوريين بين ترحيب بفكرة التخلص من صور الرؤساء، وانتقادات على تصميم العملة والرموز المختارة وأسباب اختيارها والجدوى الاقتصادية من الاستبدال.

وأكد الرئيس أحمد الشرع، أن "العملة الجديدة تمثل مرحلة وطنية جديدة تعكس طبيعة سوريا وتعزز الثقة بالوطن".