اليورانيوم عالي التخصيب وقيود البرنامج النووي يعرقلان مفاوضات طهران وواشنطن

شفق نيوز- واشنطن

أفادت وكالة "رويترز"، يوم الخميس، بأن الخلافات بين إيران والولايات المتحدة لا تزال قائمة بشأن عدد من القضايا الأساسية المرتبطة بالبرنامج النووي.

ونقلت الوكالة عن مسؤول إيراني قوله، إن "مصير اليورانيوم عالي التخصيب في إيران، إلى جانب مدة القيود المفروضة على البرنامج النووي، لم يحسما بعد".

وأشار إلى أن "زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى طهران ساهمت في تقليص بعض الخلافات، ورفعت من فرص تمديد وقف إطلاق النار، فضلاً عن إمكانية عقد جولة ثانية من المحادثات".

وأكد مسؤول إيراني كبير، بحسب "رويترز"، أن "هناك تباينات جوهرية لا تزال قائمة بين طهران وواشنطن، رغم الجهود المبذولة لدفع العملية التفاوضية قدماً".

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الخارجية الباكستانية، أنه لم يتم بعد تحديد موعد الجولة القادمة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.