اليمن.. مقتل قيادي في "القاعدة" بغارة أميركية

شفق نيوز- صنعاء

شنت طائرة مسيرة أميركية غارة جوية، يوم السبت، على دراجة نارية كانت تقل قيادياً ميدانياً في تنظيم "القاعدة" وأحد مرافقيه، وذلك في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

وذكر الصحفي والباحث المتخصص في شؤون الجماعات الراديكالية محمد بن فيصل، أن "الغارة الجوية استهدفت القيادي العسكري في تنظيم القاعدة منير بجلس الأهدل المُكنى بـ(أبي الهيجاء الحديدي)، وشخصاً آخر كان برفقته".

وأضاف ابن فيصل في تدوينة على منصة "إكس" أن القيادي ومرافقه "كانا وقت استهدافهما على متن دراجة نارية، أثناء مرورهما في منطقة يطلَق عليها ردمية الرمسة في مديرية الوادي شرقي محافظة مأرب".

وأشار إلى أن القيادي الأهدل المستهدف في العملية، "يعد من أبرز القادة الميدانيين في تنظيم القاعدة، وتولى خلال فترات سابقة مهامَّ قيادية، من بينها أمير وقائد عسكري في كلٍّ من محافظات البيضاء وإب وشبوة وأبين ولحج".

ونشر الباحث صورة للدراجة النارية عقب استهدافها وتظهر عليها آثار العملية بشكل واضح، مشيراً إلى أنه حصل على تلك الصورة بشكل حصري.

وكثفت الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، عملياتها الجوية ضد تنظيم القاعدة في اليمن، التي لا تقتصر على استهداف القيادات والأفراد فقط، بل طالت كذلك المواقع العسكرية، في مساعيها لتقويض نشاطه وتحييد قدراته.

حصريًا: صورة تُظهر الشخصين اللذين كانا على متن الدراجة النارية فور استهدافها في الغارة الجوية الأمريكية بمديرية الوادي شرق محافظة مأرب. https://t.co/TVZvDmZ6J4 pic.twitter.com/iIABELOu69 — مُحمّد بن فَيصِل | Mohammed Faisal (@MohamedBinFisal) November 29, 2025