اليمن.. مصرع 8 أشخاص بينهم أطفال جراء السيول (فيديو)

شفق نيوز- صنعاء

أفادت وسائل إعلام يمنية، يوم السبت، بمصرع 8 أشخاص على الأقل بينهم أطفال، وإصابة آخرين جراء سيول جارفة وأمطار غزيرة شهدتها عدد من محافظات شمال وشرق البلاد خلال اليومين الماضيين.

وتُعتبر السيول الجارفة، التي تشهدها عدن، الواقعة على ساحل خليج عدن وبحر العرب في جنوب البلاد، هي الأولى منذ أكثر من 4 عقود، ولم تعرفها المدينة منذُ عام 1982.

وقال سكان محليون بمحافظة حجة بشمال غرب البلاد، إن 3 أطفال أشقاء تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً توفوا اليوم السبت جراء انهيار منزلهم، على ما أوردت وكالة "رويترز".

وأشارت إلى أن الأمطار الغزيرة التي تشهدها عدة مناطق بحجة ألحقت دماراً واسعاً في منازل وممتلكات مئات النازحين بمنطقة عبس غربي المحافظة.

وأكد سكان في محافظة شبوة بجنوب شرق اليمن مساء يوم أمس الجمعة، وفاة أب وابنه غرقاً في مياه السيول الجارفة في مديرية عسيلان شمال غربي المحافظة الغنية بالنفط.

وجاءت حادثة وفاة الأب وابنه، بعد ساعات من وفاة طفلين وشاب في حوادث غرق بالمحافظة وفي حضرموت المجاورة، ليرتفع عدد وفيات الغرق بمياه السيول في محافظتي شبوة وحضرموت إلى 5 حالات خلال 48 ساعة.