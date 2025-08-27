اليمن.. أكثر من 100 ضحية وعشرات الآلاف متضررين جراء السيول

شفق نيوز- صنعاء

أفاد مكتب الأمم المتحدة للعمل الإنساني في اليمن (OCHA)، يوم الأربعاء، بوقوع أكثر من 100 شخص بين قتيل وجريح فضلاً عن تضرر عشرات الآلاف من الأشخاص جراء الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة منذ نيسان/ أبريل الماضي.

وأكد المكتب التابع للأمم المتحدة أن شركاء العمل الإنساني يعملون على توسيع نطاق المساعدات، بما في ذلك حزمة المساعدات الطارئة، وتوفير المأوى، والغذاء، ومستلزمات النظافة.

يذكر أن تقارير إعلامية محلية وعالمية أفادت بأن اليمن يشهد أمطاراً غزيرة في مناطق متفرقة، مؤكدة غرق عدد من الأشخاص معظمهم من الأطفال.