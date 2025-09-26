اليمن.. حصيلة جديدة لضحايا الغارات الإسرائيلية على صنعاء

شفق نيوز- صنعاء

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيون" في اليمن، يوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على العاصمة صنعاء إلى 183 قتيلاً ومصاباً، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الحوثيين، أنيس الأصبحي، عبر منصة "أكس"، إن "عدد الضحايا المدنيين جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت أمس الخميس، المناطق المدنية والمنشآت الخدمية على العاصمة صنعاء، ارتفع إلى 9 شهداء و174 جريحاً في حصيلة غير نهائية".

وبين أن "معظم الضحايا من الأطفال والنساء، شهيدتان و35 جريحة، و4 شهداء أطفال و59 جريحاً".

وأشار إلى أن "فرق الدفاع المدني والإسعاف ما زالت تبحث عن ضحايا من تحت الركام والأنقاض والتعرف عليهم".

ونفذت مقاتلات إسرائيلية 13 غارة جوية على مجمع الرئاسة ومعسكر النهدين الواقع ضمنه جنوبي صنعاء، ومواقع في منطقة حدة جنوبي المدينة، ومقر جهاز الأمن والمخابرات في منطقة شعوب وسط صنعاء.

كما شنت الطائرات الإسرائيلية غارتين منفصلتين على أحياء سكنية مأهولة بالسكان. حيث استهدفت الغارة الأولى حيا سكنيا في شارع الرقاص بمديرية معين، بينما استهدفت الغارة الثانية حيا سكنيا آخر في منطقة حدة بمديرية السبعين.

وجاء القصف الجوي الإسرائيلي على صنعاء، بعد أن تبنت "أنصار الله" مهاجمة هدفين في إيلات جنوبي إسرائيل بطائرتين مُسيرتين.