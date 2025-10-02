اليمن.. إحباط تهريب شحنة عسكرية ضخمة للحوثيين عبر ميناء عدن

شفق نيوز- صنعاء

أعلنت السلطات الأمنية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، يوم الخميس، ضبط شحنة عسكرية ضخمة تتبع لجماعة أنصار الله (الحوثيين) في ميناء عدن.

ويزن إجمالي الكمية المضبوطة نحو 2500 طن، موزعة ضمن 58 حاوية شحن تجارية، ضمت مختلف أنواع الأسلحة ومعدات التصنيع الحربية، وفق بيان أورده موقع "درع الجنوب".

وأوضح البيان أن هذه الشحنة تعد أكبر الشحنات العسكرية الحوثية، التي وصلت إلى ميناء عدن، عبر سفينة شحن تجارية، كانت في طريقها من ميناء جيبوتي إلى ميناء الحديدة، المسيطر عليه من قبل الحوثي.

وأشار إلى أن "السفينة اضطرت إلى تغيير مسارها نحو ميناء عدن، نظراً إلى حالة الحظر المفروضة على موانئ الحديدة، وجرى اكتشاف الشحنة خلال عملية التفتيش الاعتيادية التي تقوم بها الأجهزة المعنية في الميناء".

وأكد أن "الشحنة تتكون من 58 حاوية شحن تجارية، تزن أكثر من 2500 طن من الأسلحة والمعدات العسكرية، تنوعت بين الطائرات المُسيّرة، ومنصات إطلاقها وقطع غيارها، ومكائن الخراطة والمكابس الصناعية المتنوعة والخاصة بتصنيع الطائرات المسيرة والأسلحة".

واشتملت الشحنة، وفقاً للبيان، على "قطع غيار للعديد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وأجهزة الاتصالات اللاسلكية، والطائرات المُسيّرة، ومحركات نفاثة، ومعدات مصانع، وورش إنتاج الطائرات المسيرة، وأجهزة المراقبة والتجسس والتشويش، ورقائق إلكترونية لأجهزة التحكم بالطائرات المسيرة".

وشملت الشحنة على "خام المواد المكونة لهياكل وأجسام الطائرات المُسيّرة من الألياف الكربونية والمواد العازلة والبلاستيك الخام، مع جهاز الحقن الخاص بتشكيل البلاستيك، وسبائك الألومنيوم ومكابس وآلات التقطيع والقياس، وأدوات اللحام وأسطوانات أوكسجين، وملابس واقية للمهندسين والفنيين الذين يعملون في مصانع وورش التصنيع".

واعتبرت الأجهزة الأمنية في بيانها أن عملية ضبط الشحنة وما تضمنته محتوياتها "ستمثل ضربة موجعة للحوثي، التي تستخدم الشحن التجاري وموانئ الحديدة لنقل المعدات العسكرية، وكل ما هو مرتبط بشحنات التهريب".