اليمن.. تشكيل حكومة جديدة برئاسة الزنداني

شفق نيوز- صنعاء

أعلنت الرئاسة اليمنية، يوم الجمعة، تشكيل حكومة جديدة برئاسة شائع الزنداني تضم 34 وزيرا بينهم 10 من الحكومة السابقة، إضافة إلى 3 نساء.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" بصدور قرار رئاسي يقضي بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الزنداني، الذي يتولى فيها أيضا حقيبة الخارجية.

وذكرت الوكالة، أن القرار صدر بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، وبما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وشمل التشكيل الحكومي تمثيلا نسويا غاب عن الحكومة السابقة برئاسة سالم بن بريك، التي قدمت استقالتها.

ووفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، يأتي القرار بعد أيام من تكليف الزنداني بتشكيل الحكومة، وبناءً على عرض رئيس الوزراء وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، وفقًا للدستور ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية.