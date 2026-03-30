اليمن تدين "الاعتداءات الإيرانية" على كوردستان والكويت

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، يوم الاثنين، "الاعتداءات الإيرانية" التي طالت إقليم كوردستان ودولة الكويت، مؤكدة تضامنها مع الجانبين، في حين دعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف لردع هذه الانتهاكات.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الجمهورية اليمنية، تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت أراضي دولة الكويت الشقيقة، بما في ذلك استهداف مواقع، ومنشآت مدنية وعسكرية حيوية، ما أسفرت عنه من إصابات في صفوف منتسبي القوات المسلحة الكويتية، في انتهاك صارخ السيادة الدولة الشقيقة، وتهديد خطير لأمن واستقرار المنطقة".

وأكدت الوزارة، إدانتها "الشديدة للاعتداءات التي استهدفت إقليم كوردستان العراق، بما فى ذلك استهداف مقرات إقامة عدد من القيادات السياسية"، مؤكدة أن "هذه الأعمال تمثل انتهاكاً سافراً لسيادة جمهورية العراق، وتقويضاً لأمنه واستقراره، وتصعيداً غير مبرر من شأنه توسيع دائرة التوتر في المنطقة".

وأعربت وزارة الخارجية عن "تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها"، مشيرة إلى تضامنها مع "جمهورية العراق الشقيقة وإقليم كوردستان، ودعمها لكل ما من شأنه صون أمنهما واستقرارهما ووحدة أراضيهما".

وأشادت الوزارة بـ"يقظة وكفاءة القوات المسلحة في دولة الكويت، وجاهزيتها العالية في التصدي لهذه الاعتداءات الغادرة"، مؤكدة أن "هذه الكفاءة تعكس مستوى الاحتراف والجاهزية في حماية أمن واستقرار البلد الشقيق".

ودعت وزارة الخارجية، المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، إلى "اتخاذ موقف حازم لردع هذه الاعتداءات المتكررة، وممارسة أقصى درجات الضغط الوقف السلوك الإيراني المزعزع لأمن واستقرار المنطقة، ومصالح شعوبها".

وأثارت حادثة استهداف منزل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في محافظة دهوك بطائرة مسيّرة، يوم أمس الأول السبت، موجة إدانات واسعة من قبل قوى سياسية وشخصيات رسمية ودولية، عدّت الهجوم تصعيداً خطيراً واعتداءً مرفوضاً، وسط دعوات عاجلة إلى كشف الجهات المنفذة ومحاسبتها ومنع تكرار مثل هذه الهجمات.

وكانت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية قد أكدت أن هجوماً وقع مساء يوم أمس الأحد، واستهدف مبنى خدمياً في إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه.