اليمن.. تجدد القصف الإسرائيلي على صنعاء

شفق نيوز- صنعاء

أفادت وسائل إعلام يمنية، عصر الخميس، بتجدد الغارات الإسرائيلية على العاصمة صنعاء.

بدورها، ذكرت قناة "كان" العبرية، أنه "بعد أقل من يوم على هجوم الطائرة المسيرة في إيلات، أفادت التقارير بشن إسرائيل هجمات على مبانٍ حكومية ومعسكرات عسكرية في العاصمة اليمنية صنعاء".

وأضافت القناة الإسرائيلية، أن الهجوم وقع بالتزامن مع الخطاب الأسبوعي لزعيم الحوثيين.

وتأتي الغارات، بعد يوم من ضرب مسيرات حوثية لفندق سياحي في إيلات بإسرائيل، أسفر عن عشرات المصابين منهم حالات خطيرة.

ولم يرد بعد أي تعليق من الجيش الإسرائيلي بشأن الغارات. لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو توعد الحوثيين أمس الأربعاء، بـ"ضربة قاسية".