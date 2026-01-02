اليمن.. المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن دخول مرحلة انتقالية لمدة سنتين

شفق نيوز- صنعاء

أعلن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في جنوب اليمن عيدروس الزبيدي، يوم الجمعة، عن دخول مرحلة انتقالية مدتها سنتان.

ودعا الزبيدي، في كلمة له، المجتمع الدولي لرعاية الحوار بين الأطراف المعنية جنوبا وشمالا، مؤكدا أنه سيتم إجراء استفتاء شعبي ينظم ممارسة حق تقرير المصير لشعب الجنوب.

وأضاف بالقول "نمد يدنا بشأن تحديد الخطوات والآليات المناسبة وفق القواسم المشتركة مع القوى الوطنية كافة في الشمال".

ولفت إلى أن "هذا الإعلان يحقق تطلعات شعب الجنوب تدريجيًا ويوفّر للشمال شريكا مستقرا ومسؤولا خلال المرحلة الانتقالية".

وشدد الزبيدي على أن "الجنوب سيبقى خلال المرحلة الانتقالية سندًا لشركائه في الشمال وداعما لأي جهد من شأنه مواجهة الانقلاب".

ودارت اشتباكات عنيفة في اليمن مساء اليوم الجمعة، بين قوات "درع الوطن" الموالية للحكومة وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي داخل معسكر الخشعة في محافظة حضرموت، فيما هز دوي انفجارات عنيفة أرجاء سيئون جنوبي البلاد نتيجة استهداف المطار الدولي للمدينة.

وأفاد المجلس الانتقالي الجنوبي لوكالة "رويترز"، بأن "السعودية شنت 7 غارات جوية على اليمن اليوم".

كما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول رفيع في المجلس الانتقالي، قوله إن "غارات جوية سعودية استهدفت أحد معسكراته وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى".

وأعلن محافظ حضرموت سالم الخنبشي اليوم الجمعة سيطرة قوات "درع الوطن" على معسكر اللواء 37 في الخشعة، أكبر قاعدة عسكرية في المحافظة بعد اشتباكات مع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

ونفت القوات الحكومية الجنوبية سقوط معسكر الخشعة، مؤكدة "ثباتها بمواقعها كافة في حضرموت"، وفقاً لوسائل إعلام جنوبية.

وكان المتحدث باسم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن محمد النقيب، قال إن قوات المجلس خاضت صباح الجمعة مواجهات عسكرية في محافظة حضرموت، واصفاً ما جرى بأنه "حرب على حدود الجنوب".