اليمن.. الكشف عن حصيلة الضحايا جراء القصف الإسرائيلي الأخير

شفق نيوز/ كشفت وزارة الصحة التابعة للحوثيين، يوم الثلاثاء، عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 39 آخرين جراء الغارات الجوية الاسرائيلية الأخيرة على البلاد.

وذكرت وزارة الصحة في صنعاء، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الغارات أسفرت عن مقتل 3 مواطنين وإصابة 35 آخرين، من جراء استهداف مصنع إسمنت في منطقة باجل بمحافظة الحديدة".

وأضاف البيان، أن "شخصا آخر قتل وأصيب 4، في الغارة التي استهدفت الميناء الرئيسي للمحافظة ذاتها".

وشنت إسرائيل هجوماً عنيفاً على محافظة الحديدة، رداً على ضربة صاروخية نفذها الحوثيون قرب مطار بن غوريون في تل أبيب.

وكانت جماعة الحوثي أعلنت، في وقت سابق، مسؤوليتها عن إطلاق صاروخ بالستي باتجاه إسرائيل، مؤكدة أن العملية جاءت "ردا على توسع العدوان في غزة".