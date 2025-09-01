اليمن.. الحصيلة النهائية لقتلى اجتماع حكومة الحوثيين بالقصف الإسرائيلي

شفق نيوز- صنعاء

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم الاثنين، الحصيلة النهائية للغارات الإسرائيلية التي استهدفت قبل يومين، أعضاء الحكومة ورئيسها في صنعاء.

ونقلاً عن موقع "RT عربية" الروسي فإن الحصيلة النهائية تضمنت رئيس حكومة "أنصار الله" الحوثية في اليمن ومدير مكتبه و9 وزراء قتلوا في الغارات الاسرائيلية على صنعاء مؤخراً.

وكانت رئاسة الجمهورية اليمنية في صنعاء قد أعلنت يوم السبت الماضي، مقتل رئيس وزراء "حكومة التغيير والبناء" أحمد غالب الرهوي، وعدد من الوزراء، في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت ورشة عمل حكومية يوم الخميس الماضي.

وأعلن مصدر مقرب من الجماعة مقتل وزير الإعلام هاشم شرف الدين، كما أفادت مصادر أخرى بأن وزيري الخارجية جمال عامر، والشؤون الاجتماعية سمير باجعالة قتلا أيضاً.

كما أصيب عدد آخر من الوزراء بجروح متوسطة وخطيرة، ويتلقون حالياً الرعاية الطبية.

وأشارت الجماعة إلى أن تصريف الأعمال في المؤسسات سيستمر، بتعيين محمد أحمد مفتاح، قائماً بأعمال الحكومة، مشددة على أنها مستمرة في المواجهة مع إسرائيل، نصرة للشعب الفلسطيني في غزة.