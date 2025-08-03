اليمن.. ارتفاع حصيلة غرق قارب المهاجرين إلى مصرع وفقدان 142 شخصاً

شفق نيوز- متابعة

أعلنت الأمم المتحدة، مساء اليوم الأحد، عن حصيلة جديدة لضحايا غرق قارب المهاجرين غير الشرعيين قبالة السواحل اليمنية.

وقالت ‏الأمم المتحدة في بيان، أوردته وسائل إعلام غربية، إن الحصيلة ارتفعت على مصرع 68 شخصاً وفقدان 74 آخرين، وانتشال جثث عدد من الضحايا.

وقالت إدارة أمن محافظة أبين، إن "الأجهزة الأمنية تواصل تنفيذ عملية إنسانية واسعة لانتشال جثث عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين من الجنسية الإثيوبية الذين لقوا حتفهم غرقا أثناء محاولتهم التسلل إلى الأراضي اليمنية عبر قوارب تهريب قادمة من القرن الأفريقي".

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مسؤول صحي حكومي يمني، بغرق 54 مهاجراً غير شرعي وفقدان العشرات بغرق قارب مهاجرين قبالة سواحل محافظة أبين جنوبي اليمن.

وذكر مدير عام مكتب وزارة الصحة بمدينة زنجبار، مركز محافظة أبين، عبد القادر باجميل، أن "الفرق الميدانية انتشلت حتى ظهر اليوم جثامين 54 مهاجراً أفريقياً من سواحل مدينة زنجبار ومناطق قريبة".

وأضاف باجميل، أن "السلطات الصحية تجري حالياً ترتيبات لدفن الجثامين في منطقة قريبة من زنجبار"، مشيراً إلى أن "الفرق الميدانية تواصل عملها في ظل فقدان عشرات المهاجرين".