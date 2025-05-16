اليمنيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي

شفق نيوز/ أعلنت القوات المسلحة اليمنية، يوم الجمعة، استهداف مطار بن غوريون الإسرائيلي في منطقة يافا بصاروخ باليستي فرط صوتي، مؤكدة نجاح ذلك الاستهداف.

وقالت القوات المسلحة اليمنية، في بيان نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن "القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفت مطار اللّد المسمى إسرائيلياً مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة".

وبينت أن الاستهداف تم "بصاروخ باليستيّ فرط صوتيّ، وقد حقق الصاروخ هدفه بنجاح بفضل الله، وتسبب في هروب ملايينِ الصهاينة المحتلينِ إلى الملاجئِ وتوقف حركة المطار لقرابة الساعة".

ولفتت إلى أن "القوات المسلحة وأمام التطورات العاجلة في غزةَ، من استمرار حرب الإبادة الجماعية والمجازر اليومية والمجاعة جراء الحصار الخانق وأمام العجز والخذلان العربي والإسلامي لتجد نفسها ومعها كلُّ أحرار الأمة أمام مسؤوليةٍ دينيةٍ وأخلاقيةٍ وإنسانيةٍ كبيرة".

وأكدت إنها ستعمل على "تعزيز وتوسيع فعلها العسكري بهدف وقف العدوان ورفع الحصار وإن عملياتها العسكرية بفرض حظر الملاحة الجوية على مطار اللُّد وكذلك حظر الملاحة البحرية في البحرين الأحمر والعربي ستستمر حتى تحقيق هذا الهدف".