اليابان تنفي دفع رسوم لإيران مقابل عبور ناقلة نفط عبر مضيق هرمز

شفق نيوز- طوكيو

أفادت صحيفة Nikkei اليابانية للأعمال، يوم الأربعاء، بأن سلطات اليابان لم تدفع لطهران مقابل عبور ناقلة النفط "إيديميتسو مارو" مضيق هرمز.

وبحسب مصادر الصحيفة في الحكومة اليابانية، فإن "عبور السفينة أصبح ممكنا نتيجة مفاوضات أجرتها السلطات مع الجانب الإيراني، ونقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي كبير قوله: "هذا نتيجة مفاوضات أجرتها الحكومة اليابانية، لم ندفع أي رسوم مقابل عبور (الناقلة)".

وأفادت وكالة "تسنيم"في وقت سابق بأن الناقلة اليابانية "إيديميتسو مارو" عبرت مضيق هرمز بمساعدة إيران.

ووفقا للمعلومات، فإن السفينة المملوكة لشركة تكرير النفط اليابانية "إيديميتسو كوسان" (Idemitsu Kosan) والتي كانت تنقل مليوني برميل من النفط، كانت متوقفة قبالة سواحل المملكة العربية السعودية منذ نهاية شباط/ فبراير.

وامتنعت الشركة اليابانية عن التعليق على هذا الموضوع، مشيرة إلى مسائل تتعلق بالسلامة.

بعد بدء حرب الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 شباط/ فبراير الماضي، قررت طهران إغلاق مضيق هرمز أمام السفن المرتبطة بهما وبالدول التي دعمت العدوان ضد إيران.

وخلال النزاع، تعرض عدد من الناقلات لهجمات أثناء محاولتها عبور المضيق دون إذن من طهران.

وفي 25 آذار/ مارس، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران سمحت بعبور مضيق هرمز للدول الصديقة، بما في ذلك روسيا والهند والعراق والصين وباكستان.