اليابان تدرس إزالة ألغام مضيق هرمز بعد وقف النار

شفق نيوز- طوكيو

أفاد وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، يوم الأحد، بأن اليابان قد تدرس، من الناحية النظرية، نشر قوات عسكرية للمشاركة في إزالة الألغام من مضيق هرمز، وذلك في حال التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار في الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران.

وقال موتيجي خلال برنامج تلفزيوني على قناة فوجي "إذا تم التوصل إلى وقف تام لإطلاق النار، فقد يتم، من الناحية النظرية، طرح ​أمور مثل إزالة الألغام".

وأضاف "هذا أمر افتراضي بحت، ولكن إذا تم التوصل ​إلى وقف إطلاق نار وكانت الألغام البحرية تشكل عائقا، أعتقد ⁠أن ذلك سيكون أمرا يستحق النظر".

والإجراءات المتاحة لطوكيو محدودة بموجب دستورها السلمي ​الذي أعقب الحرب العالمية الثانية، لكن تشريعا خاصا بالأمن لعام 2015 يسمح لها ​باستخدام القوة في الخارج إذا كان هناك هجوم، بما في ذلك على شريك أمني وثيق، يهدد بقاء اليابان ولا توجد وسائل أخرى متاحة للتصدي له.

وقال موتيجي إن "طوكيو ليس ​لديها خطط فورية للسعي إلى ترتيبات تسمح بمرور السفن اليابانية العالقة عبر ​مضيق هرمز"، مضيفا أنه "من الأهمية بمكان تهيئة الظروف التي تسمح لجميع السفن بالمرور عبر الممر ‌المائي ⁠الضيق، الذي تمر منه خُمس شحنات النفط العالمية".

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد أكد الجمعة الماضية، لوكالة أنباء كيودو اليابانية، أنه تحدث مع موتيجي حول إمكانية السماح للسفن ذات الصلة باليابان بالمرور عبر المضيق.

وتستورد اليابان حوالي 90 بالمئة ​من شحناتها النفطية عبر ​المضيق، الذي أغلقته ⁠إيران بشكل كبير خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها.

وأدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية الناجم عن الحرب، التي ​دخلت أسبوعها الرابع، إلى دفع اليابان ودول أخرى ​إلى السحب ⁠من احتياطياتها النفطية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد التقى مؤخرا، برئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، وحثها على "التحرك" في الوقت الذي يضغط فيه على حلفائه - دون جدوى ⁠حتى الآن - ​لإرسال سفن حربية للمساعدة في فتح المضيق.