الوهن يصيب الجيش الإسرائيلي.. وحراك للبحث عن جنود "احتياط" عبر الواتساب

شفق نيوز- واشنطن

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي يُكافح لحشد جنود الاحتياط عبر الواتساب بعد أن أصاب الوهن جنوده.

ونقلت الصحيفة عن مجموعة من جنود الاحتياط الإسرائيليين قولهم، إنهم "توقفوا عن الخدمة لأسباب بينها سلوك غير أخلاقي ضد الفلسطينيين".

وأجرت الصحيفة مقابلات مع أكثر من 30 ضابطا وجنديا إسرائيليا قالوا إنهم "وصلوا إلى نقطة الانهيار، إذ إنه لا يمكن القضاء على حماس جراء أسلوبها في حرب العصابات"، وفق تعبيرهم.

وقالت الصحيفة، إن "الجنود منهكون بعدما يقرب من عامين من القتال على جبهات عدة، بينما يتزايد عدد الذين يتساءلون عن جدوى الحرب".

وأضافت الصحيفة، أن "بعض القادة لجؤوا إلى أساليب غير اعتيادية للعثور على عدد كاف من الجنود، إذ أعلن أحدهم على مجموعة واتساب لطلاب جامعيين إسرائيليين أنه يبحث عن جنود مقاتلين، خصوصا مسعفين وقناصة لعملية تستمر 70 يوما".

ووصل مجموع عدد القتلى الإسرائيليين نتيجة الحرب في غزة ولبنان والضفة الغربية إلى 13 ألف قتيل، بحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية.

يأتي ذلك في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي غاراته على غزة لليوم 697 من حرب الإبادة، مما أدى إلى مقتل وإصابة آلاف الفلسطينيين وسط موجة نزوح.