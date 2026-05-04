الولايات المتحدة تفعّل المراقبة الجوية فوق الخليج

أظهرت بيانات تتبّع الطيران، يوم الاثنين، تحليق طائرة استطلاع أميركية دون طيار من طراز "MQ-4C ترايتون" التابعة للبحرية الأميركية فوق الخليج العربي، عقب إعلان واشنطن إطلاق عملية لتأمين خروج السفن من مضيق هرمز.

وبحسب البيانات، فعّلت الطائرة جهاز الإرسال والاستقبال الخاص بها قرابة الساعة 9:40 صباحاً (بتوقيت بغداد)، أثناء تحليقها على ارتفاع نحو 10 كيلومترات فوق الأردن.

وفي نحو الساعة 11:40 صباحاً، غادرت الطائرة، التي تحمل رمز النداء "OVRLD1"، السواحل السعودية، لتواصل تحليقها فوق الخليج العربي ضمن منطقة تشهد دوريات منتظمة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، مساء الأحد، إطلاق عملية "مشروع الحرية" لمساعدة السفن المحاصرة في مضيق هرمز على المغادرة، مشيراً إلى أن هذه السفن تعود لدول لا صلة لها بالتوتر القائم بين واشنطن وطهران.

وتُعد طائرة "MQ-4C ترايتون" واحدة من أحدث طائرات الاستطلاع غير المأهولة التابعة للبحرية الأميركية، وتستخدم في مهام المراقبة البحرية بعيدة المدى.

وتتميز بقدرتها على التحليق لساعات طويلة وعلى ارتفاعات عالية، مع تجهيزها بأنظمة رادار متقدمة تمكّنها من تتبع السفن والأهداف البحرية وتقديم صورة استخبارية دقيقة لدعم العمليات في المناطق الحساسة، مثل مضيق هرمز والخليج العربي.