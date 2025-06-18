الوكالة الدولية للطاقة تسجل تلوثاً إشعاعياً بمنشأة "نطنز" النووية الإيرانية

شفق نيوز/ أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، يوم الأربعاء، تسجيل "تجاوز طفيف" للمستوى الإشعاعي الطبيعي داخل المحيط الوقائي في منشأة "نطنز" النووية في إيران.

وأشار غروسي في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" إلى أن هذا الارتفاع "لا يشكل أي خطر مباشر على السكان أو البيئة".

وأكد غروسي أن منشأة "نطنز" تعرضت لأكبر ضرر، في إشارة إلى الهجمات الإسرائيلية الأخيرة التي طالت منشآت نووية في إيران وغيرها من البنى التحتية العسكرية والمدنية.

وفي تصريح سابق له اليوم الأربعاء، أكد غروسي لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أنه "لا يوجد دليل على وجود جهد ممنهج لتطوير سلاح نووي في إيران".

وشدد غروسي، على ضرورة عدم استهداف المنشآت النووية لأنها قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على الأمان النووي والسلامة الإقليمية والدولية.

من جهة أخرى، أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن التهديد النووي في منطقة الشرق الأوسط ليس مجرد تهديد افتراضي بل يحمل في طياته بعداً عملياً.