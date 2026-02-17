دول عربية وإسلامية تعلن الأربعاء أول أيام رمضان وأخرى الخميس

شفق نيوز- متابعة

أعلنت السعودية وقطر والإمارات واليمن وفلسطين ولبنان، مساء الثلاثاء، أن يوم غد الأربعاء هو أول أيام رمضان.

يأتي هذا في وقت أعلنت كل من سوريا والأردن وسلطنة عمان وتركيا وسنغافورة وإندونيسيا وماليزيا وبروناي واليابان رسمياً أن الخميس 19 شباط/ فبراير الجاري غرة شهر رمضان المبارك، لعدم ثبوت رؤية الهلال.

فيما أعلنت دول أخرى مثل الهند وباكستان وبنغلاديش وإيران والمغرب، أن اليوم هو 28 شعبان وغداً ستعلن غرة الشهر الكريم ليكون إما الخميس 19 شباط/ فبراير الجاري أو الجمعة 20 شباط/ فبراير الجاري.

هذا وتعتبر رؤية الهلال شرطاً أساسياً لبدء الشهر الهجري في العديد من الدول العربية والإسلامية.