الهند.. مصرع 20 شخصاً بسبب دراجة نارية

شفق نيوز- نيودلهي

أفادت مصادر هندية، يوم الجمعة، بأن 20 شخصاً لقوا حتفهم حرقا في ولاية أندرا براديش جراء احتراق حافلتهم خلال دقائق.

وقالت المصادر، إن الحادث وقع عندما اصطدمت دراجة نارية بخزان وقود الحافلة، ما أدى إلى انفجار هائل وانتشار سريع للنيران في كامل المركبة.

وأضافت أن الحافلة تابعة لشركة "كافيري ترافلز"، في طريقها من حيدرآباد إلى بنغالور وعلى متنها نحو 44 راكبًا، حين وقع الاصطدام على الطريق السريع قرب مدينة كورنوال.

وبحسب شهادة الشرطة، فقد انحشرت الدراجة النارية تحت الحافلة وارتطمت بخزان الوقود، ما تسبب في انفجار فوري أشعل الحافلة بالكامل.

بينما قال شهود عيان، وفقاً للمصادر، إن معظم الركاب كانوا نائمين لحظة وقوع الحادث، وعلى الرغم من أن بعضهم استيقظ على صوت الانفجار وتمكن من تحطيم النوافذ والقفز خارجا، إلا أن العديد منهم علقوا داخل الحافلة ولم يتمكنوا من النجاة قبل أن تلتهمها النيران بالكامل.

وأوضح الشهود أنهم سمعوا صرخات استغاثة مفزعة قبل أن يبتلع الحريق الحافلة، وهرع سكان المنطقة إلى موقع الحادث في محاولة لإنقاذ الجرحى، قبل وصول فرق الإطفاء التي أرسلت أربع سيارات لإخماد الحريق، لكنها وصلت بعد فوات الأوان، إذ كانت الحافلة قد تحولت إلى رماد.

كما أشار الشهود، إلى نُقل الناجين وعددهم 12 شخصاً إلى المستشفى الحكومي في كورنوال لتلقي العلاج.

في المقابل، أفادت الشرطة بأن سائقي الحافلة فرا من مكان الحادث فور وقوعه، وقد أطلقت السلطات حملة للبحث عنهما، وسُجّلت قضية رسمية ضدهما في هذا الخصوص.