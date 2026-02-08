الهند توقف 3 ناقلات نفط مرتبطة بإيران بتهمة التهريب

شفق نيوز- طهران

أفادت صحيفة "دنياي اقتصاد" الإيرانية، يوم الأحد، بأن السلطات الهندية أوقفت، أمس السبت، ثلاث ناقلات نفط مرتبطة بإيران بزعم تورطها في أنشطة غير قانونية، من بينها تهريب النفط.

وذكر حساب على منصة "إكس" منسوب إلى خفر السواحل الهندي، أن هذه الناقلات جرى توقيفها في المياه الدولية غرب مدينة مومباي، بسبب ممارسات غير مشروعة تتعلق بتجارة النفط.

وأضاف أن "الناقلات الثلاث كانت قد أُدرجت ضمن قائمة العقوبات الأميركية خلال عام 2025، وتعود ملكيتها إلى شركة واحدة".

وأوضحت قوات خفر السواحل، أن الشبكة كانت تستغل عمليات نقل النفط في عرض البحر لنقل نفط رخيص من مناطق تشهد نزاعات إلى ناقلات تجارية، بهدف التهرب من الرسوم المستحقة للدول الساحلية.

وتابعت أن العملية استندت إلى مراقبة تقنية متقدمة وتحليل أنماط البيانات، إذ جرى اعتراض السفن الثلاث على بُعد نحو 100 ميل بحري غرب مومباي.

وأسفرت عمليات التفتيش وجمع الأدلة الإلكترونية واستجواب الطواقم عن كشف أسلوب عمل الشبكة ووجود شبكة دولية تدير هذه الأنشطة.

وأشار خفر السواحل الهندي إلى أن السفن المعنية معروفة بتغيير هوياتها بشكل متكرر، وقد جرى مرافقتها إلى ميناء مومباي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

وأكد البيان أن هذه العملية تعزز دور الهند بوصفها طرفاً رئيسياً في توفير الأمن البحري وحماية النظام الدولي القائم على القواعد.

ولم يصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية من الجانب الإيراني لتأكيد أو نفي هذه المزاعم.