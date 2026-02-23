الهند تدعو رعاياها لمغادرة إيران فوراً

شفق نيوز- نيودلهي

أصدرت سفارة الهند في طهران، يوم الاثنين، تحذيراً عاجلاً دعت فيه المواطنين الهنود المتواجدين في إيران إلى مغادرة البلاد عبر الوسائل المتاحة، بما في ذلك الرحلات الجوية التجارية، في ظل التطورات الراهنة للأوضاع.

وذكرت السفارة في بيان لها، أن "هذا التحذير يأتي استكمالاً للإرشادات السابقة الصادرة عن حكومة الهند في 5 كانون الثاني/يناير 2026"، مجددة التأكيد على "ضرورة توخي الحيطة والحذر، وتجنب مناطق الاحتجاجات أو التجمعات، والبقاء على تواصل مستمر مع السفارة الهندية ومتابعة وسائل الإعلام المحلية لمعرفة آخر المستجدات".

كما طالبت السفارة جميع المواطنين الهنود في إيران بـ"الاحتفاظ بوثائق السفر والإقامة، بما في ذلك جوازات السفر وبطاقات الهوية، في متناول اليد تحسباً لأي طارئ"، داعية من يحتاج إلى "مساعدة إلى التواصل المباشر معها".

وأعلنت السفارة عن "أرقام طوارئ للتواصل، إضافة إلى بريد إلكتروني مخصص لتقديم الدعم القنصلي، كما حثت المواطنين الذين لم يسجلوا بياناتهم لدى السفارة على الإسراع بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي"، مشيرة إلى أنه "في حال تعذر التسجيل بسبب انقطاع الإنترنت، يمكن لعائلاتهم في الهند إتمام عملية التسجيل نيابة عنهم".

وكانت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، قد أكدت في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن نتائج مفاوضات الخميس المرتقبة ستكون "حاسمة"، مشيرة إلى أنها ستحدد مصير الجنود الأميركيين في المنطقة.

ومن المقرر أن تُعقد الجولة الجديدة من المحادثات في جنيف، بوساطة سلطنة عُمان، في إطار استئناف المسار التفاوضي الذي شهد جولتين غير مباشرتين خلال الأسابيع الماضية.