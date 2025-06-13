الهلال الأحمر الإيراني يكشف حصيلة الهجمات الإسرائيلية

شفق نيوز/ كشف المتحدث باسم الهلال الأحمر الإيراني، مجتبى خالدي، يوم الجمعة، عن حصيلة الخسائر التي خلفتها الهجمات الإسرائيلية.

وقال خالدي في تصريح لوكالة "تسنيم" الإيرانية "للأسف، أحد مسعفينا في محافظة آذربايجان الشرقية ارتقى شهيداً أثناء تنفيذ عمليات الإغاثة، كما أُصيب أحد المسعفين الآخرين في منطقة قصر شيرين".

وأضاف "عمليات الإغاثة والإنقاذ مستمرة في 12 محافظة في أنحاء البلاد. وقد أُصيب خلال الحادث الذي وقع فجر اليوم 95 مواطناً تم نقلهم إلى المراكز الطبية، في حين تلقّى 26 آخرون العلاج ميدانياً من قِبل فرقنا في موقع الحادث".

وتابع أن "140 فريقاً عملياتياً من الهلال الأحمر شاركوا في هذه المهمة، بمشاركة 670 متطوعاً وكادراً متخصصاً من الجمعية، وتم في هذه العمليات استخدام 10 فرق متخصصة للبحث والإنقاذ، و15 فريق استجابة سريعة، إلى جانب 93 سيارة إسعاف و36 مركبة إنقاذ متخصصة. كما أعلن أن جميع 1510 مراكز عمليات الهلال الأحمر، بما فيها المراكز الميدانية ومراكز إدارة الأزمات والفرق الفنية للبحث والإنقاذ والأنظمة الحيّة للكشف، في حالة تأهّب قصوى على مستوى البلاد".

وأوضح خالدي "يتم إرسال تقارير كاملة عن أنشطة الهلال الأحمر في المحافظات إلى هذا المركز كل نصف ساعة، وستُطلع هذه المعلومات المواطنين الأعزاء بشكل مستمر".

وشدد المتحدث باسم الهلال الأحمر على ضرورة أن يتابع المواطنون الأخبار الدقيقة والمتخصصة فقط من خلال الوسائل الإعلامية الرسمية، وألا يتجمّعوا في أماكن الحوادث حتى يتمكّن المسعفون من أداء واجبهم بسرعة وكفاءة، مشيراً إلى أن فتح طرق الإغاثة أمر بالغ الأهمية.

وشنت إسرائيل فجر اليوم الجمعة هجوماً صاروخياً واسع على إيران استهدف مواقع نووية وقيادات عسكرية وعلماء إيرانيين، فيما ردت طهران بهجمات بالطائرة المسيرة والصواريخ استهدفت بها مواقع في إسرائيل.