الهلال الأحمر الإيراني: هجمات أميركا وإسرائيل طالت 105 منشآت مدنية

شفق نيوز- طهران

أعلن الهلال الأحمر الإيراني، يوم الخميس، أن الهجمات التي شنتها اميركا وإسرائيل منذ بداية الحرب استهدفت 105 منشآت ومراكز مدنية في البلاد، ما أدى إلى تعرضها لأضرار.

وقال الهلال الأحمر إن "174 مدينة إيرانية تعرضت لهجمات العدو منذ اندلاع الحرب"، مشيراً إلى تسجيل "1332 هجوماً في 636 موقعاً" خلال هذه الفترة.

وأضاف أن الهجمات أسفرت أيضاً عن تعرض "14 مركزاً صحياً لأضرار" نتيجة الضربات الأميركية الإسرائيلية التي استهدفت البلاد منذ بدء الحرب.

وتشن أميركا وإسرائيل منذ 28 فبراير/شباط الماضي سلسلة غارات استهدفت مواقع داخل إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلّف أضراراً كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين، إضافة إلى اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.

وردّت إيران لاحقاً بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، شملت الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، متوعدةً بـ"ردّ غير مسبوق".