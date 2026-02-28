الهلال الأحمر الإيراني: نحو 1000 قتيل ومصاب جراء القصف منذ صباح اليوم

شفق نيوز- طهران

أعلن الهلال الأحمر الإيراني، مساء السبت، مقتل 201 شخصاً وإصابة 747 آخرين جراء الهجوم الإسرائيلي الأميركي منذ صباح اليوم على البلاد.

كما أشار الهلال الأحمر إلى تعرض 24 محافظة في البلاد لهجمات وسقوط مقذوفات، وأكثر من 220 فريقاً عملياتياً من الهلال الأحمر في حالة تأهب وحاضرون في مواقع الحوادث.

وأضاف أن فرق الهلال الأحمر لا تزال منتشرة في مواقع الاستهداف، داعياً المواطنين إلى تجنب التجمهر في مكان الإصابة والحفاظ على مسافة 100 متر من موقع الحادث.

ومساء السبت، وصف الجيش الإسرائيلي، الهجوم على إيران بأنه "أكبر طلعة هجومية نفذها سلاح الجو في تاريخه"، حيث شاركت نحو 200 طائرة مقاتلة، بضرب منظومات صاروخية وأنظمة دفاع جوي تابعة للنظام الإيراني في غرب ووسط البلاد.

وأعلنت إسرائيل، صباح اليوم السبت، تنفيذ هجوم وصفته بأنه "استباقي" على إيران، فيما أكد مسؤول أميركي مشاركة القوات الجوية الأميركية في ضربات مشتركة تستهدف ما وصفه بتفكيك جهاز الأمن الإيراني، متوقعاً أن تكون العمليات واسعة النطاق.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات في وسط طهران وتصاعد دخان كثيف قرب المجمع الحكومي في منطقة باستور، مع تقارير عن سقوط صواريخ في محيط مناطق حيوية، وانقطاع جزئي للاتصالات، وإغلاق المجال الجوي الإيراني حتى إشعار آخر، من دون إعلان رسمي عن حجم الخسائر.