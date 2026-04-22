الهدنة لن تكون "مفتوحة".. واشنطن تنفي منح إيران 14 مليار دولار ضمن المفاوضات

نفت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الأربعاء، صحة الأنباء عن منح إيران 14 مليار دولار كجزء من المفاوضات بين الجانبين.

ويأتي هذا النفي تزامناً مع إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن إمكانية عقد جولة ثانية من المحادثات مع إيران بحلول يوم الجمعة.

كما كشفت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصادر أميركية مطلعة أن ترمب لم يحدد جدولاً زمنياً لتمديد وقف إطلاق النار، وأن وقف إطلاق النار لن يكون مفتوحاً.

يذكر أن الرئيس الأميركي كان قد أعلن، يوم أمس الثلاثاء، تمديد وقف ‏إطلاق النار مع إيران إلى حين تقديم اقتراح من قبل طهران.‏