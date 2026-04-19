الهدنة تحت الاختبار.. كاتس يهدد بتوسيع العمليات في لبنان ويحدد "خطاً أصفر" جديداً

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، يوم الأحد، بتوسيع نطاق العمليات العسكرية في حال عدم التزام الحكومة اللبنانية بتعهداتها.

بحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية عن كاتس قوله، إنه "يجب تدمير أي مبنى أو طريق في لبنان يشتبه في احتوائه على عبوات ناسفة"، مؤكداً إصدار تعليمات للجيش الإسرائيلي بالتحرك براً وجواً لضمان سلامة القوات".

وأضاف أن "الخط الأصفر يجب أن يمتد حتى مناطق مضادات الدروع داخل لبنان"، محذراً في الوقت ذاته من أن "الجيش الإسرائيلي سيتحرك إذا لم تلتزم الحكومة اللبنانية بتعهداتها".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 16 نيسان/ أبريل الجاري، أن قادة إسرائيل ولبنان اتفقوا على وقفٍ لإطلاق النار لمدة عشرة أيام.

وينص الاتفاق على وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام قابلة للتمديد بموافقة الطرفين، مع احتفاظ إسرائيل بحق الدفاع عن النفس عند أي تهديد.

كما يطلب من لبنان اتخاذ إجراءات لمنع أي هجمات ضد إسرائيل، والتأكيد على أن القوات الأمنية اللبنانية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن الأمن، مع استمرار وساطة الولايات المتحدة لتسهيل المحادثات بين الطرفين.