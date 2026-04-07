الهجري يحل "اللجنة القانونية العليا" في السويداء وتشكيل مجلس إدارة جديد

شفق نيوز- دمشق

أصدر الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، حكمت الهجري، اليوم الثلاثاء قرارًا يقضي بحل "اللجنة القانونية العليا"، في محافظة السويداء مع الإعلان عن تشكيل مجلس الإدارة في جبل باشان، وتكليف القاضي شادي مرشد بتولي مهمة إنشائه.

وبحسب بيانٍ صادر عن الرئاسة الروحية للموحدين الدروز، ورد لوكالة شفق نيوز، فإن هذا الإجراء يأتي في إطار مرحلة تنظيمية جديدة، أعقبت التحديات التي شهدتها المحافظة منذ أحداث تموز 2025.

وأوضح البيان أن المجلس المرتقب ينبغي أن يشكّل "صرحًا إداريًا قائمًا على أسس مهنية خالصة، بعيدًا عن أي مظاهر للمحاصصة، بما يضمن إسناد المهام إلى أصحاب الكفاءة والخبرة والاختصاص".

كما أشار إلى أن "الإدارة الحالية تُعد إدارة أزمة، وتركّز على معالجة تداعيات الحصار والعدوان الأخير، إلى جانب تأمين مقومات الحياة الكريمة للسكان، وتعزيز الاستقرار الداخلي في مواجهة أي محاولات تهدد النسيج الاجتماعي".

ولفت البيان إلى أن "تشكيل اللجنة القانونية في السويداء جاء في مرحلة دقيقة وحاسمة، استجابةً لظروف طارئة بلغت حدًا أقصى من الخطورة، مبررًا حلّها بالحاجة إلى الاعتماد على كوادر متخصصة"، مؤكدًا أن "الوفاء للضحايا يتحقق عبر بناء إدارة قوية تصون الحقوق وتحمي المجتمع".

وفي سياق متصل، أفاد مراسل وكالة شفق نيوز بخروج عدد من أهالي السويداء في وقفة احتجاجية بساحة الكرامة في 5 نيسان/أبريل الحالي، طالبوا خلالها باستقالة "اللجنة القانونية العليا"، على خلفية التدهور الاقتصادي والمعيشي.

بالمقابل، أصدر محافظ السويداء، مصطفى البكور، في 6 نيسان/أبريل، قرارًا يقضي بتكليف سامر شفيق عزي برئاسة مجلس مدينة السويداء، دون الكشف عن تفاصيل إضافية، لا سيما في ظل إدارة المدينة من قبل الرئاسة الروحية.

واللجنة القانونية العليا في السويداء هي هيئة أُنشئت لإدارة الشؤون الخدمية والأمنية في المحافظة، بقرار من الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية في 6 آب 2025، عقب خروج القوات الحكومية.

وتكوّنت اللجنة من ستة قضاة، بينهم مرشد، إضافة إلى أربعة محامين، حيث تولت إدارة مختلف قطاعات السويداء، مع الحفاظ على المؤسسات العامة والخاصة، ومكافحة الفساد ورفع الضرر عن المواطنين.

وعملت بالتنسيق مع قوات الحرس الوطني التابعة للرئاسة الروحية لتسيير الشؤون الإدارية، ورفضت في تشرين الأول/أكتوبر 2025 أي تدخل من حكومة دمشق، داعيةً إلى وحدة الصف وصون كرامة المحافظة واستقلالية قرارها.