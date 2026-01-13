الهجري: سوريا ذاهبة نحو التقسيم وإسرائيل "دولة قانون"

شفق نيوز- السويداء

أدلى حكمت الهجري، الذي يقدّم نفسه بوصفه "الزعيم الروحي لطائفة الدروز" في محافظة السويداء، بتصريحات مثيرة للجدل في الداخل السوري، خلال مقابلة مطوّلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، دعا فيها إلى تقسيم سوريا وإقامة كيانات مستقلة، كاشفًا في الوقت نفسه عن وجود علاقات وتواصل مع إسرائيل.

ونقلت الصحيفة، عن الهجري قوله إن إسرائيل "أنقذت الدروز من إبادة جماعية"، مهاجمًا السلطات السورية، وواصفًا إياها بـ"الحكومة الداعشية"، وأن ما يشهده البلد، وفق تعبيره، سيقود حتمًا إلى التقسيم وبناء أقاليم منفصلة.

واعتبر الهجري أن ما جرى في السويداء خلال الأشهر الماضية ليس حدثًا معزولًا، بل امتداد لـ"سلسلة ممارسات أيديولوجية معادية للأقليات"، لافتاً إلى أن السلطات في دمشق تستهدف "كل من لا يشبهها"، على حد تعبيره.

وفي حديثه عن الوضع الميداني، نبه الهجري إلى أن السويداء تعيش منذ تموز/يوليو 2025 حالة "تعبئة كاملة"، وأنها منطقة محاصرة يُمنع فيها المرضى من السفر للعلاج والطلاب من متابعة دراستهم، مشيرًا في المقابل إلى أن إسرائيل استقبلت مئات المصابين وقدمت لهم العلاج في مستشفياتها.

وأقرّ الهجري بوجود تواصل وعلاقات مع إسرائيل، وهو ارتباط "قديم"، مؤكدًا أن تل أبيب كانت، وفق قوله، "الدولة الوحيدة التي تدخلت عسكريًا لحماية الدروز عبر ضربات جوية".

وأضاف أن إسرائيل تمثل بالنسبة له "دولة قانون"، وأن مطلبه لم يعد يقتصر على إدارة ذاتية، بل يتجه نحو "إقامة كيان درزي مستقل" في السويداء، مع إمكانية المرور بمرحلة انتقالية تحت إشراف جهة خارجية وهي إسرائيل.

وختم الهجري تصريحاته بالتأكيد على قطع أي علاقة مع دمشق، محذرًا من أي تعامل معها، قبل أن يعلن ما وصفه بـ"تحالف استراتيجي" مع قوى كوردية، مشيدًا بأدائها المدني والأمني.