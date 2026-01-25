النقل السورية: أسطولنا البري ينقل 50 ألف شحنة شهرياً ويربط الخليج بتركيا وأوروبا

شفق نيوز- دمشق

قالت وزارة النقل السورية، يوم الخميس، إن أسطولها البري يشحن قرابة 50 ألف شحنة من البضائع شهرياً، مشيرة إلى أن سوريا تمثّل حلقة ربط مهمة بين تركيا وأوروبا من جهة وبين دول الخليج من جهة أخرى.

وقال مدير دائرة الإعلام في وزارة النقل، عبدالهادي الشحادة، لوكالة شفق نيوز، إن "الإحصائيات تُظهر أن حجم البضائع التي يتم شحنها يبلغ نحو 50 ألف شحنة شهرياً".

وأكد الشحادة، أن "للشحن البري دوراً فعالاً في في ربط سوريا بدول الجوار"، مبيناً أن "سوريا تشكل ممراً هاماً لحركة الترانزيت بين تركيا وأوروبا من جهة، ودول الخليج من جهة أخرى".

وأشار إلى أن "منظومة الشحن في سوريا تتمتع بعدد من نقاط القوة، في مقدمتها ضخامة أسطول الشحن من حيث عدد المركبات، إضافة إلى الخبرة الواسعة التي يمتلكها الناقل السوري في مجال النقل"، مشيراً إلى أن "جميع مركبات الشحن منظمة أصولاً سواء ضمن شركات أو جمعيات متخصصة".

وفي المقابل، لفت الشحادة إلى وجود عدد من نقاط الضعف، أبرزها "تقادم غالبية المركبات الشاحنة، وارتفاع الوزن الفارغ لمعظمها".

أما بشأن العقبات التي تواجه شركات الشحن البري، فأشار إلى أن "صعوبة حصول السائقين السوريين على تأشيرات الدخول لبعض الدول تُعد من أبرز التحديات، إضافة إلى تأثير الرسوم والضرائب على تنافسية الشحن البري، حيث توجد علاقة عكسية مباشرة بين مستوى الرسوم وحجم نشاط الشحن".

وبخصوص الشحن البحري، أوضح الشحادة أن واقع الخدمات عبر المرافئ السورية "متدنٍ نسبياً"، حيث تعاني المرافئ من قدرة تشغيلية منخفضة سواء من حيث عدد الأرصفة أو كفاءة الروافع، إضافة إلى عدم تمتعها بالعمق الكافي لاستقبال السفن الكبيرة.

وفيما يتعلق برؤية تطوير قطاع الشحن خلال السنوات الخمس القادمة، خلص الشحادة، إلى أن التوجّه ينصب على تحديث أسطول النقل خلال هذه الفترة، بما يسهم في زيادة كميات الشحن ورفع القدرة التنافسية للقطاع.